Maria De Filippi, la "guerra" con Raimondo Todaro: "Non so", cala il gelo

Amici… o nemici? La questione riguarda Raimondo Todaro, ballerino ed ex-maestro di Ballando con le stelle che, stando alle voci delle ultime settimane, sarebbe ai ferri corti con Maria De Filippi e la sua presenza ad “Amci” il prossimo anno è un mistero. A provare a risolverlo è un terzo attore inaspettato, cioè Fiorello, che ha avuto ospite Todaro nell’ultima puntata di Viva Rai 2. Todaro ha omaggiato Tina Turner, scomparsa di recente, ballando con il suo corpo di danza al ritmo dei successi della cantante americana. Dopodichè, Fiorello ha provato a fare la comare cercando di navigare nelle acque del gossip televisivo, per capire se le indiscrezioni sull’addio del ballerino al talent show targato Mediaset abbiano un fondamento. “E chi lo sa”, la laconica risposta di Todaro, che lascia così i fan nel dubbio.

Fiorello, come suo stile, ha continuato a punzecchiarlo imitando la De Filippi: “No Maria, io non sono d’accordo”, la frase scimmiottata in riferimento alla lite tra Todaro e Maria, poi tagliata al montaggio di Amici. “L’hai tenuto questo Amici sempre bello acceso”, sempre Fiorello, probabilmente riferendosi ai tanti episodi che hanno visto protagonista il ballerino durante il talent, tra cui i battibecchi con Alessandra Celentano.

Alla fine, però, un indizio fa correre un brivido lungo la schiena dei fan di Todaro: sulla pagina Wikipedia del programma non c’è il suo nome nella tabella dei maestri di ballo per la ventitreesima edizione, mentre sono presenti Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. C’eravamo tanto amati insomma, ma il tempo per ricucire lo strappo c’è e i fan questo si augurano.