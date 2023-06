Gerry Scotti, parole forti sulla lite con Fedez: "Non esiste, adesso parlo io"

28 giugno 2023 a

"Sì, certo, l’ho visto il video, anche se avevo altre cose da fare. Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste": Gerry Scotti interviene sulla sua presunta ostilità nei confronti del rapper. Quest'ultimo, infatti, in una recente puntata del suo podcast, "Muschio Selvaggio", ha detto che il celebre conduttore Mediaset starebbe continuando a insultarlo.

Il riferimento di Fedez è a un video ironico che Gerry ha pubblicato di recente su TikTok. Un video nel quale, alludendo alla recente rottura artistica tra Luis Sal e Fedez, ha indicato una pianta e ha detto: “È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del 'Muschio Selvaggio'. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”. Questa però non sarebbe stata l'unica frecciatina: un po' di tempo fa, quando è stato ospite del podcast, Scotti rimase sorpreso nel sentire che Fedez non conoscesse il regista teatrale Giorgio Strehler. Poco dopo, in un’intervista a Il Messaggero, Gerry tornò sull’argomento, dicendo che tra i giovani d’oggi c’è molta ignoranza.

"Da quando sei venuto a 'Muschio Selvaggio' ci continui a insultare, non so perché. Non lo so, c’è del livore…", ha detto Fedez nell'ultima puntata del suo podcast. Interpellato da TvBlog, allora, il conduttore ha deciso di dire la sua: "Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di 'Muschio Selvaggio' è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui". Anche se poi ha aggiunto: "L’ho detto e lo ribadisco: ogni generazione ha le sue forme di ignoranza. Dobbiamo rifarci ad uno dei massimi motti della cultura ellenica: una cosa sola io so, di non sapere. Non stupiamoci dell’ignoranza di uno, ci può essere una ignoranza ben più grave in un altro o in un altro ancora. Ho capito nel corso degli anni che non bisogna mai giudicare le persone dalle lacune che possono avere".