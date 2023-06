Love Mi, l'urlo della folla e il gelo di Chiara Ferragni: quel gesto sul palco

28 giugno 2023 a

Tutti pazzi per Vittoria. La figlia di Chiara Ferragni e Fedez ha conquistato anche il palco di LoveMi, il concerto organizzato dal rapper in piazza del Duomo. Durante le prove Vittoria e Leone, primogenito della coppia, sono stati portati sul palco. I due sono saliti mano nella mano con mamma Chiara. La piccola Vittoria ha però dato subito spettacolo e ha iniziato a giocherellare sul palco tra salti e corsettine. "Vittoria, Vittoria, Vittoria", hanno iniziato a gridare i fan.

Immediata la reazione della Ferragni che ha subito indicato ai presenti il figlio Leone per attirare l'attenzione su di lui. Così, poco dopo, i fan sotto al palco del concerto e mamma Chiara hanno iniziato a urlare: "Leo, Leo, Leo". Il timore dell'influencer era proprio quello di mettere in disparte Leone.

Ma sul palco del LoveMi quello della Ferragni non è stato l'unico gesto passato inosservato. Poco dopo è Fedez ad attirare l'attenzione. Il rapper, presentando i colleghi Tananai e Mara Sattei, ha lanciato una frecciata all'ormai ex amico Luis Sal: "Una serie di amici che salgono sul palco, non tanti perché non me ne sono rimasti molti". E il riferimento è sembrato chiarissimo, visto il loro recente litigio.