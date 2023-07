Serena Bortone, lo sfogo in chiusura: "A qualsiasi prezzo", gelo in studio

01 luglio 2023 a

Serena Bortone chiude la stagione di Oggi è un altro giorno e saluta tutti i suoi collaboratori e anche gli spettatori che l'hanno seguita in questa lunga avventura. Il suo messaggio in chiusura di puntata è chiaro: "Questo – ha esordito la conduttrice – è stato uno spazio libero, abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite, un pezzetto di ognuna resterà con me e con voi. Abbiamo illuminato artisti, valorizzato la memoria, presentato la contemporaneità e sostenuto storie di coraggio. Vi abbiamo informato sull’attualità. Soprattutto abbiamo vinto la scommessa di portare qui tanta la letteratura, la musica classica e la lirica".

La Bortone a questo punto ha iniziato a rimarcare che il pubblico con lei è cresciuto: “Voi ci avete seguito sempre più numerosi e questo è il mio più grande orgoglio. Aver sconfitto quel pregiudizio elitario, arrogante e stolto secondo cui voi, il pubblico, non siete in grado quella che con un certo razzismo intellettuale viene chiamata la cultura alta”. Poi ha aggiunto: "Il popolo, l’Italia e gli italiani sono molto più avanti di come talvolta li si vuole rappresentare.

Ed è anche per questo che i nostri ospiti sono stati diversi fra loro perché il servizio pubblico è pluralismo, inclusione e sostegno alla fragilità". Infine rivendica i risultati sul fronte dello share: "Vi lascio con un augurio e una esortazione: siate liberi e autentici a qualsiasi prezzo. Ci rivedremo ancora".