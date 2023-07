Mannoni lascia Tg3 Linea notte in diretta, la Botteri sotto choc

01 luglio 2023 a

L'addio commosso di Maurizio Mannoni al Tg3 Linea Notte, che conduce da 15 anni, segna un altro momento storico per la Rai e in particolare per l'ex TeleKabul. Dei tre canali di viale Mazzini, per vari motivi contingenti è proprio Rai 3 infatti quello più stravolto. Nel giro di poche settimane hanno lasciato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (porteranno Che tempo che fa su Discovery, a peso d'oro), Lucia Annunziata (forse per lei un futuro in politica, Monica Maggioni sostituirà il suo Mezz'ora in più con un nuovo contenitore domenicale), Massimo Gramellini (direzione La7). Forse, potrebbe salutare clamorosamente anche Bianca Berlinguer, ex direttore del Tg3, figlia del mitico leader comunista Enrico, che con il suo CartaBianca sarebbe corteggiata niente meno che da Mediaset.

Per tutti loro si è parlato, spesso erroneamente, di "cacciata", sebbene i nuovi vertici Rai nominati dal governo di centrodestra non abbiano nemmeno fatto in tempo a discutere di eventuali rinnovi di contratto. Vere e proprie fughe preventive, dunque, ma non è il caso di Mannoni. Uno dei volti più amati di Rai 3, infatti, in video ogni sera dal lunedì al venerdì a mezzanotte, ha deciso di andare in pensione.

"Magari qualcosa succederà o forse nulla - è il sibillino messaggio ai telespettatori -. E’ stato bello percorrere questa lunga strada, lunghissima, assieme". Commossa anche Giovanna Botteri, come sempre in collegamento con Mannoni: "Noi non siamo preparati, non siamo pronti, quindi non puoi farlo. Non è mai detta l’ultima parola". La replica di Mannoni è piuttosto amara: "Su questo francamente non so cosa dirvi. Quello che verrà si vedrà, grazie a tutti per averci seguito con tanto affetto. Arrivederci". Come ricorda il sito specializzato Davidemaggio.it, "da lunedì 3 luglio partirà la versione estiva della trasmissione", più corta di mezz'ora. Senza Mannoni, in vacanza.