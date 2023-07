Mauro Corona, dove approda dopo l'addio della Berlinguer: "In attesa delle firme"

04 luglio 2023 a

a

a

Aveva detto che l'avrebbe seguita ovunque e Mauro Corona mantiene la promessa. Con l'addio di Bianca Berlinguer alla Rai, l'alpinista da sempre volto di CartaBianca potrebbe finire sulla stessa rete della conduttrice: Mediaset. A renderlo noto The Pipol Tv con un post su Instagram nel quale si legge: "In attesa delle firme Mauro Corona mantiene la promessa di 'seguire ovunque' la giornalista ex volto di Rai 3".

Bianca Berlinguer a Mediaset, addio Rai: cosa c'è dietro, un terremoto "storico"

D'altronde lui stesso aveva ammesso: "Io di estetico ho ben poco ma ho un profondo senso dell’etica e so essere fedele. Certo che andrò con lei ovunque vada, e non è una questione di soldi. A me basta un litro di vino". E sull'approdo a Mediaset non ha esitato a commentare: "Dimostrerebbe l'intelligenza libera di allargarsi anche a un pubblico di sinistra. Se sono di sinistra? Sono un mercenario della televisione, vado dove mi pagano. Però a Bianchina sono affezionato. C'è un legame forte e non la tradisco".

"Una badilata in faccia, legge oscena": Mauro Corona infuriato in diretta

Non resta dunque che attendere l'ufficialità dei palinsesti del Biscione. Al momento per la giornalista si sarebbero aperte le porte di Controcorrente Prima Serata, al posto di Veronica Gentili passata a Le Iene. Altri retroscena invece la vedono al timone di Stasera Italia, dove sostituirà Barbara Palombelli. Altrettanto incerto il nome di chi sostiturà la Berlinguer su Rai 3. Si parla di Monica Giandotti, che ha salutato Agorà (dove arriva da Sky Tg24 Roberto Inciocchi), ma circolano anche le ipotesi Nunzia De Girolamo, in predicato di condurre un nuovo talk sul modello Funari, e Serena Bortone, che potrebbe anche prendere il posto di Gramellini.