Marco Mazzoli, "dolore fortissimo": costretto a lasciare la diretta

Tanta paura per Marco Mazzoli, storico speaker di Radio 105, che è stato colto da un malore proprio nel corso di una diretta dello Zoo di 105. Il vincitore de L’Isola dei Famosi 2023 ha dovuto fermarsi ed è dovuto subentrare un intervallo musicale all’improvviso. Dopodiché, gli altri conduttori hanno spiegato il motivo dell’assenza. Fortunatamente, però, Mazzoli si è poi ripreso, al punto da esser già riapparso su Instagram con nuove foto e video.

“Mai provato tanto dolore in vita mia”, ha ammesso il deejay sui suoi profili social: “Ragazzi scusatemi, ma non sono mai stato così male in vita mia. Ho avuto una fitta in basso allo stomaco”. Il conduttore ha rivelato di aver subito probabilmente un blocco intestinale, che lo ha costretto a lasciare la diretta: “Questo significa che sto davvero male”. Mazzoli ha poi precisato: “Vado a farmi vedere, me l’avete detto tutti, così almeno siete più tranquilli ma se riesco a guidare la macchina sto bene. Un dolore così non l’avevo mai provato in vita mia. Una roba veramente… Mi sono spaventato”.

Il giorno dopo lo spavento, Mazzoli è tornato regolarmente in onda in radio. La cosa che buffa è che è stato 64 giorni in Honduras senza mangiare e “dormendo in condizioni allucinanti”, senza igiene o altro, ma quando torna alla vita di tutti i giorni si sente male. “Sono stato malissimo, è stata una roba brutta, ma ora è tutto a posto”, ha concluso l’ex-naufrago. A furia di stare a pane e acqua, evidentemente, non era più abituato a mangiarsi un bel piatto di spaghetti, ma siamo sicuri che la voglia di riadattarsi prevarrà su qualsiasi tipo di nostalgia dell’Honduras.