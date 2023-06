Marco Mazzoli, "Mai più!": la rissa dietro le quinte a Mediaset

24 giugno 2023 a

a

a

"Un’esperienza da una parte straordinaria, dall’altra una roba che non farei mai più. Proprio mai più!”: Marco Mazzoli, vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi, lo ha detto proprio a proposito del reality in una diretta Instagram. Lo speaker radiofonico, poi, ha rivelato un retroscena: una sua furiosa lite con il capo degli autori dello show.

"Schifo a pelle". Cos'è successo lontano dalle telecamere: Ilary Blasi, che imbarazzo

La discussione sarebbe avvenuta una settimana dopo l'inizio del programma: Mazzoli, che pare non sopportasse già più le dinamiche del gioco, avrebbe voluto andarsene. "Quando sei lì, dopo una settimana che capisci il meccanismo, te ne vuoi andare. Io me ne volevo andare. Invece no, non potevo. A un certo punto ho iniziato a litigare con il capo degli autori che è un po’ il capo del programma - ha raccontato il vincitore dell'Isola -. Quello con cui interagisci una volta a settimana alla fine della puntata. Il famoso spirito dell’isola".

Ilary Blasi, "uno strano atteggiamento": bomba-vip sulla conduttrice, cosa non torna

"Io ho fatto di tutto all’inizio per cercare di scappare - ha poi continuato lo speaker -. Io volevo tornare a casa e questi non mi portavano via. Io sono esploso. Vi siete persi una mia esplosione che per fortuna non hanno mandato in onda. Mamma mia, una roba! Proprio il vero Mazzoli!”. E ancora: "Quando ho capito che non potevo andarmene, poi è venuta mia moglie, la Stefy di Paolo e ci hanno detto 'guardate che state andando bene, dovete stare qua'. E io, 'ma stiamo andando bene cosa? Cosa sto facendo? Non sto facendo niente'. Ero io a sopravvivere su un’isola. Non capivo cosa arrivava a voi. Io mi rompevo i cog***i tutto il giorno".