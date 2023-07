Madonna, "stanca e debole, non ha le forze": come sta davvero

06 luglio 2023 a

Le condizioni di salute di Madonna sarebbero ancora gravi, secondo quanto riferito da una fonte al sito TMZ. A quanto pare, la popstar sarebbe stanca e debole. Diversa la versione dell'attrice Rosie O'Donnell, amica della cantante, che invece parlando di Madonna su Instagram qualche giorno fa aveva affermato che si stava riprendendo.

"Vomita in modo incontrollabile". Dramma Madonna: "Preparati al peggio"

Una delle ipotesi sul tavolo al momento è che il tour mondiale dell'artista, "Celebration", venga ulteriormente posticipato. Le preoccupazioni per Madonna sono iniziate sabato 24 giugno, quando il suo agente ha parlato di un'infezione batterica che ha costretto la cantante a una permanenza ospedaliera di diversi giorni in terapia intensiva. In ogni caso, l'agente della star scriveva in una nota che non c'era motivo di preoccuparsi: "Si prevede un pieno recupero".

E in effetti, dopo alcuni giorni di ricovero ospedaliero, la cantante ha lasciato l'ospedale ed è tornata a casa. Oggi la nuova batosta: stando a quanto riportato da TMZ, che cita una fonte vicina all'artista, Madonna sarebbe ancora molto debole e stanca e non avrebbe le forze per riprendere a cantare. Di qui la possibilità che la star sia costretta a rimandare i festeggiamenti per i suoi 40 anni di carriera.