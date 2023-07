Belen Rodriguez, gaffe clamorosa: l'addio a Mediaset? La frase virale

06 luglio 2023 a

Belen Rodriguez scivola sull'italiano. La showgirl argentina è ancora al centro della polemica per i suoi strafalcioni su Instagram. L'ultimo è un commento in risposta ai suoi follower che le hanno chiesto delucidazioni sul suo addio a Mediaset. "Me ne sono andata io. Altri progetti? Ce li ho già, me ne sono andata a posta". Un errore non passato inosservato a Giuseppe Candela, dato che si dice "apposta". E Dagospia rincara la dose: "Ah l'italiano, questo sconosciuto".

Non è la prima volta che l'ex conduttrice de Le Iene incappa in problemi linguistici. Qualche giorno fa è stata una foto, con tanto di didascalia, a scatenare gli utenti del web. "Le pose di Belen, che disaggio l’autoscatto…". È bastato aggiungere erroneamente una "g" per scatenare le critiche. "Che disagio avere i milioni e non saper parlare", ha detto uno.

E ancora: "Ma attraversa la strada e finiscila di fare la convinta", e poi "Belen si scrive disagio con una sola G", "che vitaccia…", "leggi un libro…". Insomma, una valanga di critiche. Eppure la showgirl è nata in Argentina, è in Italia da quando aveva 20 anni. Il suo trasferimento è infatti avvenuto nel 2004, quando è arrivata a Milano.