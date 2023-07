Massimo Giletti, bomba durante i palinsesti Rai: "Non lo escludo", chi si esponde

07 luglio 2023 a

a

a

Tutte le strade sembrano portare Massimo Giletti alla Rai. Nel giorno dei palinsesti per la prossima stagione della tv pubblica, e due giorni dopo la presentazione di quelli di Mediaset, dell'ormai ex conduttore di Non è l'arena, chiusa la scorsa Pasqua con mossa a sorpresa da Urbano Cairo, non c'è traccia. Logico, forse, visto che il conduttore piemontese è ancora formalmente sotto contratto con La7 anche se appare ormai evidente come Giletti sia, per usare un gergo calcistico, "fuori dal progetto tecnico" della rete. E allora? Che ne sarà di lui?

Rivoluzione Rai, ecco i nuovi palinsesti: promossi, trombati (e una clamorosa sorpresa)





Un indizio, pesante, lo ha fornito Roberto Sergio, neo amministratore delegato della Rai. Pressato dai giornalisti, su domanda precisa su Giletti, ha risposto senza nascondersi: "Giletti è ancora contrattualizzato con La7…", ma proprio quel "ancora" spalanca in realtà uno scenario ipotizzato da tempo dagli addetti ai lavori. Sergio lo sa e non a caso, sibillino, l'ad Rai aggiunge a stretto giro di posta: "Non escludo che in futuro possa interessare all’Azienda".

"Perché Fiorello non è nei palinsesti": un caso clamoroso in Rai

Il destino di Giletti sembra potersi delineare meglio con l'uscita da viale Mazzini di Bianca Berlinguer, non senza polemiche. Lo slot assai ambito del martedì sera, lasciato libero da Lady CartaBianca, resta tuttora vacante ma sembra assai improbabile, come rivela il sito specializzato TvBlog, che venga occupato proprio dal giornalista in uscita da La7. "Al momento - si legge - la fumata è decisamente nera".