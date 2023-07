Rai 3, la "pazza idea" di ultra-sinistra: chi può prendere il posto della Berlinguer

08 luglio 2023 a

Nei piani alti di viale Mazzini si sta ragionando su chi prenderà su Rai3 il posto di Bianca Berlinguer approdata in quel di Cologno. Vengono fatti nomi e si cerca di capire chi è il personaggio giusto per fare ascolti, ma anche per dare un segnale che la nuova Rai non è di destra, è più pluralista di prima. Ecco allora che spunta il nome di Michele Santoro, suggerito da TvBlog.

Sembra ci sia lui al centro di un'attenta valutazione da parte dei manager della tv pubblica, perché dopotutto sarebbe proprio quel che ci vuole. La cosa è ancora in fase embrionale, ma la dirigenza non può non tener conto che già Silvio Berlusconi ne apprezzava la professionalità (con grande fiuto portò Santoro su Italia 1 con Moby Dick) e che la scelta sarebbe gradita, ovviamente, anche alle opposizioni: è nota la sua vicinanza con i Cinque stelle e la sua amicizia con Sandro Ruotolo, ora membro della segreteria nazionale del Pd di Elly Schlein.

Quando era la sinistra a occupare la Rai tutti tacevano: chissà perché...

Ma per TvBlog il motivo per cui la Rai dovrebbe richiamare a viale Mazzini Santoro è perché, "ottimo prosecutore" di Maurizio Costanzo l'inventore del talk show avendo saputo declinare gli ingredienti dello “spettacolo della parola” sia sul mondo della politica, che su tutti i temi più giornalisticamente rilevanti. "Santoro è un professionista del talk show ed il suo valore in questo senso è riconosciuto da tutti. Sia amici che nemici delle sue idee. Gli ascolti dei suoi programmi ne sono stati la testimonianza. Si sintonizzavano sui suoi programmi anche quelli che non la pensavano come lui". D’altronde lui stesso ripeteva sempre nelle sue trasmissioni "benvenuti comunque la pensiate".