Bianca Berlinguer a Mediaset, ecco quanto vale: il report

Klaus Davi 12 luglio 2023 a

a

a

Centri media e mondo pubblicitario guardano con interesse al colpaccio di mercato Mediaset: il passaggio di Bianca Berlinguer storica icona di “Telekabul” a Retequattro. Il ritorno d'immagine per il Biscione è stato enorme. Le multinazionali della pianificazione hanno ben chiaro che il brand Berlinguer puo contare indubbiamente su un effetto traino ma, secondo le proiezioni degli esperti, il “travaso” di audience (da Rai Tre a Retequattro) necessiterà di tempo e costanza. Detto questo il due Corona-Berlinguer viene stimato attorno ai 2 punti di share in piu “trainati” - potenzialmente sia chiaro - dal bacino Rai.

Un vero e proprio “tesoretto” che fa molto gola a Cologno Monzese. Vero è che chi segue Rai Tre è un target fortemente identitario, così come è consolidata la platea “filo sovranista” di Retequattro. Ed è per questo che le analisi degli sponsor non danno per scontato alcun automatismo, ma la sensazione sulle potenzialità del duo è comunque molto positiva.

"Non lo escludo": durante i palinsesti Rai deflagra il caso-Giletti, chi si espone



DATI ALLA MANO - Dati OmnicomMediaGroup alla mano, Berlinguer sfonda nelle città fra 100/250mila abitanti (6.4% di share) ed è solida anche nei centri oltre 250mila abitanti (5%) e in quelli sotto i 10mila (5.9%). Il profilo del suo programma svetta tra chi vanta titoli di studio di scuola elementare (8%), cosi come sono numerosi i laureati (4.8%) e coloro che hanno conseguito titoli di studio presso le medie superiori (4.9%). Bene le donne con il 5.8%, mentre gli uomini raggiungono il 4.9%. Dovesse andare al posto di Mario Giordano (in onda di martedi), dovrà misurarsi con telespettatori piu “provinciali” che vivono in città sotto i 10mila abitanti (6.1% di share) tradotto: una Italia piu distante dai palazzi, target perfetto per le incursioni di Corona. Considerando invece la fascia delle città comprese fra le 100 e le 250mila unità Fuori dal coro arriva al 7.3%, un punto netto sopra Berlinguer; share analoghi per i due programmi, invece, per le città sopra ai 250mila abitanti. Le differenze più nette riguardano il livello di istruzione. La esigua quota laureati di Fuori dal coro (3.6%) è riequilibrata dai fan del programma che dichiarano un titolo conseguito alle medie superiori (5.1%).

Sul fronte dei generi, Giordano riflette appieno il profilo di Retequattro con le donne leader che raggiungono il 6% di share, audience che potenzialmente potrebbe riconoscersi nel nuovo format di Bianca. Giordano pesca soprattutto tra gli over 65 (7.4%) attirando però - e non è un dettaglio - anche gli 8/14 enni (3.5%), target praticamente nullo su Rai Tre (1.7%). Per non parlare dei 20/24 enni dove Giordano raggiunge un non scontato 4.5% con punte del 5%, mentre invece la conduttrice di origine sarda è poco sopra il il 2% (come tutta la terza rete, del resto). Berlinguer e Corona farebbero dunque “bingo” se allo zoccolo duro di Giordano aggiungessero anche solo un punto/un punto e mezzo di share “travasato” dalla Rai. Diventerebbero una minaccia concreta per la leadership di Floris nel prime time del martedi.

Pazza idea di "ultra-sinistra": Rai 3, chi può prendere il posto della Berlinguer



PROFILO DI RETE Dovesse invece andare di mercoledì, Berlinguer si misurerebbe con un profilo di rete più maschile (4.6% di share), con le donne attorno al 4%. Rispetto a Cartabianca, Veronica Gentili è - sul piano del profilo d’ascolto - più forte fra i 55/64 anni (4.1%) mentre sugli over 65 Berlinguer raggiunge la cifra monstre di 8.6%. Il martedì sembrerebbe, sulla carta, quindi la serata più affine a Bianca. Ma non va sottovalutato il ruolo di Mauro Corona che potrebbe aumentare sensibilmente la quota audience nordista di Retequattro. Non facile invece coinvolgere i giovani, che Giordano è stato in grado di attrarre - e non era scontato - ma è un ambito in cui Mediaset è storicamente forte. E, chissà che, per trattenerli, non spunti un inaspettato “asso nella manica” tirato fuori all’ultimo. E in quel caso, Piersilvio Berlusconi farebbe davvero “bingo”.