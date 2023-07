Giuseppe Conte si scalda a In Onda: "L'abbraccio con Schlein un tranello?"

12 luglio 2023 a

Non è passato inosservato l'abbraccio tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein alla manifestazione M5s del 17 giugno. In più di un analista, però, lo ha definito "un tranello". E d'altronde il flop alle elezioni regionali in Molise ne sono il risultato. Ma di fronte alle accuse il leader pentastellato non ci sta: "Dalla mattina alla sera ci chiedete di incontrarci con la Schlein, poi ci abbracciamo e mi volete attribuire la consapevolezza di aver attratto la Schlein in un tranello. La respingo al mittente", tuona ospite di In Onda nella puntata di martedì 11 luglio.

Qui su La7 Luca Telese ricorda che dopo quello scatto tra la leader del Pd e quello del Movimento Schlein è stata travolta dalle critiche: "Lei - dice il conduttore - non poteva non immaginarselo, visto che è un comunicatore". Ma Conte tira dritto: "Ora lei provocatoriamente mi vuole attribuire la consapevolezza di aver ingannato Schlein, no guardi, questa cosa la rigetto al mittente".

Finita qui? Niente affatto. L'ex premier dà il meglio di sé quando si parla di Ignazio La Russa, da lui definito "inopportuno" per aver difeso il figlio indagato per stupro. Parole che scatenano Marianna Aprile che subito incalza: "E Beppe Grillo?". Il fondatore del Movimento ha difeso il figlio Ciro, a processo con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Eppure Conte l'ha "dimenticato".