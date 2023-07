Mara Venier lascia Domenica In, "chi arriva al suo posto"

Roberto Tortora 17 luglio 2023 a

Rivedremo ancora Mara Venier alla conduzione di Domenica In? È la domanda che i fan del programma e della “Zia” si pongono da settimane e che ancora non ha trovato risposta. Uno dei programmi più longevi della tv ed è ormai diventato un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori. Ma se la prossima edizione fosse l’ultima nella quale vedremo Mara Venier al timone di Domenica In? La conduttrice veneziana ha governato il talk domenicale di Rai1 per ben 15 edizioni e negli ultimi tempi ha paventato più volte l’ipotesi di lasciare la trasmissione, compreso lo scorso 7 Luglio, giorno della presentazione dei palinsesti: “Questo anno è l’ultimo. Già nel 2022 ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no”.

Anche nel corso delle ultime puntate della passata edizione e, in generale, negli ultimi tempi la Venier ha più volte rimarcato il concetto: “Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi ma questo sarà l’ultimo anno”. Già, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: chi raccoglierà l’eredità così pesante di “signora della domenica” che Mara Venier lascerà a Domenica In? Una delle ipotesi più realizzabili al momento potrebbe essere il passaggio del testimone tra la Venier e Alessia Marcuzzi. Le due infatti sono molto legate: la conduttrice veneziana ha sempre sostenuto Alessia Marcuzzi e le è stata vicino soprattutto nei momenti difficili come il divorzio da Paolo Calabresi e l’addio ai riflettori per ben due lunghi anni.

E non potrebbe esserci solo un cambio di conduzione, ma, come riporta Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano, anche di format. Pare infatti che la produzione di Domenica In stia cercando pubblico parlante e che stia facendo dei provini. Creare, cioè, una sorta di arena per consentire al pubblico di interagire con gli ospiti presenti in studio. È solo un’indiscrezione, ma certamente qualcosa si muove. Con o senza Mara Venier.