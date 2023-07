Annalisa, "esperienze con donne": la rivelazione intimissima

Roberto Tortora 19 luglio 2023 a

a

a

“Bellissima” più che mai, attrattiva con i suoi brani tutti da ballare e sensuale nei video delle sue canzoni: è Annalisa, decisamente la donna e l’artista di maggior successo di questo biennio 2022-2023. Il suo Mon Amour è cantato praticamente da chiunque. La Disco Paradise è la colonna sonora dell’estate. E nella sua vita sentimentale ha aggiunto un prezioso anello. Infatti lo scorso 29 giugno, in gran segreto, si è sposata con il compagno Francesco Muglia. Vice-presidente marketing di Costa Crociere, ha approcciato con lei sui social, dopo un evento promozionale, e da lì non si sono più separati. Di questo, e tanto altro, Annalisa ha parlato in un’intervista che ha concesso per Vanity Fair, ad esempio il perché funziona la storia con il suo Francesco: “Perché io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza. Ho voluto sposarmi per celebrare un amore e condividere la felicità con i miei cari”.

"Trucco anti-caldo": Annalisa lascia di nuovo senza fiato | Guarda

Una vita sempre in movimento, in effetti, per entrambi visti i reciproci lavori. Come si affronta la vita in due così? Annalisa spiega: “Stiamo un po’ a Genova, un po’ a Savona, io un po’ a Milano. Sempre con la valigia in mano”. Ora non resta che allargare la famiglia e avere un bambino, ma è un passo che la coppia farà più in là. Nel frattempo, Annalisa è diventata un’icona LGBTQ+ grazie alla hit Mon Amour in cui si parla esplicitamente di libertà e fluidità e, sempre su Vanity, la cantante racconta anche il suo vissuto e gli “esperimenti” con altre donne fatti in gioventù, con tanto di baci: “Ovviamente sì. Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare. Tuttavia, dopo questa fase, mi sono resa conto che mi sono sempre piaciuti i maschi”.