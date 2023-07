Emma Marrone fa a pezzi la rosicona: "Gente di mer***, fai schifo"

19 luglio 2023 a

I soliti idioti insultano (ancora) la meravigliosa Emma Marrone. La cantante salentina, che sta vivendo un momento d'oro con il disco d'oro per Mezzo Mondo e In taxi sulla luna, deve fare i conti con i consueti leoni da tastiera, con gli odiatori seriali, con i rosiconi senza neppure un pizzico di sale in zucca.

Ieri, martedì 18 luglio, una fanpage di Emma ha infatti pubblicato un video di una sua esibizione su TikTok. La voce potente, perfetta, strepitosa, la grinta che sprigiona sul palco. Ma ecco che poi spunta l'idiota: "Emma tra poco spacca il palco se continua così", ha scritto tal Claudia. Una battutaccia, infame, che fa riferimento al peso dell'artista.

Ma c'è di più. Emma infatti ha scelto di non tacere. Ha reagito. E così ecco che ha condiviso una foto del commento in questione tra le sue stories di Instagram, condito dal seguente commento: "Buongiorno dal medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di mer*** Fai schifo Claudia. Immensamente schifo". Insomma, Emma Marrone picchia durissimo. Evviva!