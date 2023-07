Hollywood sotto choc: "Magra e irriconoscibile", chi è

20 luglio 2023 a

a

a

Jessica Simpson quasi irriconoscibile. Sui social l'attrice e cantante si è mostrata senza trucco, acqua e sapone. La foto ha preoccupato parecchio in fan visto che è apparsa molto magra rispetto a come sono abituati a vederla. "Questa doccia - ha spiegato a corredo dello scatto la 43enne - era illuminata, quindi ho scattato un selfie. Non sono mai stato in una doccia con uno specchio, chi ha il tempo di guardarsi sotto la doccia? Avrei del sapone nei bulbi oculari!".

"È irriconoscibile, nel naso...": Annalisa? Cambio radicale, com'è adesso | Guarda

Proprio poco fa l'artista ha raccontato la sua perdita di peso. Jessica ha perso ben 45 kg, grazie alla "forza di volontà" e all'abbandono dell'alcol. Ma a non tutti è piaciuta la notizia. Una utente del web ha consigliato all'attrice di recuperare un po' di chilogrammi.

Presente Annalisa? "Svolta bisex": si presenta così da Pio e Amedeo, uno choc | Video

"Per favore - è stato il suo appello -, aumenta di peso, ti vogliamo bene". Un altro le ha poi fatto eco: "Questa persona non assomiglia per niente a Jessica Simpson". Un'altra persona ha invece incalzato: "No ragazza, smettila di cambiare faccia. Invecchiare è inevitabile". D'altronde il cambio è stato repentino: la Simpson ha perso tutto quel peso in soli sei mesi. Un po' troppo. Almeno per i suoi tanti ammiratori.