Nunzia De Girolamo, "altro tipo di format": Rai, una scelta radicale

Viale Mazzini raddoppia la presenza femminile nella serata che fu di Carta bianca. Lo spazio televisivo di Rai Tre lasciato libero da Bianca Berlinguer traslocata in quel di Mediaset, sarà occupato da Sabrina Giannini e Nunzia De Girolamo in un progetto che, assicurano, non sarà un altro talk show politico. Si legge su TvBlog.it che con questa scelta la Rai non ha solo cambiato i volti ma anche i connotati: qualcuno direbbe lasciando campo libero a La7 e a Rete 4 sui temi squisitamente politici. Qualcun’altro invece direbbe, visto che lo spazio per quel tipo di pubblico è saturo, che si cercherà di acchiappare altro pubblico.

Di certo c'è che Sabrina Giannini condurrà a settembre un nuovo ciclo di Indovina chi viene a cena, programma questo già noto al pubblico della terza rete. Nunzia De Girolamo, invece, condurrà un nuovo programma, inizialmente previsto per il lunedì sera, da ottobre e fino alle festività natalizie. Del nome ancora non si sa nulla ma, rivela TvBlog.it, la trasmissione strizzerà in qualche modo l’occhio al caro e vecchio Aboccaperta di Gianfranco Funari. Una folta platea di pubblico parlante, sistemata come sulle gradinate di uno stadio, fornirà spunti e intreccerà discorsi con gli ospiti da studio. Sarà un talk aperto in cui il pubblico e gli ospiti interagiranno in un caleidoscopio dialettico senza rete. Ma la De Girolamo tornerà anche a condurre, in autunno, il sabato notte il suo Ciao maschio.