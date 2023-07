Al Bano, si arrampica sul traliccio e accade l'impensabile: choc al concerto

27 luglio 2023 a

Al Bano stupisce tutti a Pomigliano D'Arco, nel Napoletano: durante un suo concerto, il cantante di Cellino San Marco, che ha compiuto 80 anni lo scorso maggio, si è arrampicato su uno dei tralicci che reggeva il palco lasciando tutti i suoi fan a bocca aperta. Il motivo del suo gesto? Probabilmente Al Bano, preso dall'entusiamo per l'affetto dimostrato dal pubblico, ha voluto dare loro ancora più carica. Ma non è finita qui, perché il cantante ha dato prova di una performance davvero energica: una volta sul traliccio, infatti, l'artista ha continuato a cantare, mentre il suo pubblico era giustamente in adorazione. Intanto i video del concerto sono già diventati virali online.

Se da una parte c'è chi lo ha applaudito, dall'altra però c'è anche chi si è spaventato. Qualcuno tra la folla, infatti, lo avrebbe invitato a scendere dal traliccio per evitare di farsi male. Tuttavia, il cantante di Cellino San Marco ha deciso non solo di arrivare fino in cima ma anche di cantare da lì. Alla fine, poi, è sceso e si è rimesso al centro del palco, continuando col suo show. Al Bano, insomma, ha dimostrato a tutti di essere in gran forma. Solo due mesi fa festeggiava il traguardo dei suoi ottant’anni con un concerto all’Arena di Verona, lo show “4 volte 20”, che è stato trasmesso anche in televisione, ottenendo ottimi ascolti.