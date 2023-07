Barbara D'Urso, "dove la vedremo". Balivo, terremoto Rai e siluro su Pier Silvio

28 luglio 2023 a

"Immagino di vedere Barbara D'Urso da Mara Venier più che da me". Intervistata dal Corriere della Sera, Caterina Balivo commenta la rottura, polemica, tra Barbara D'Urso e Mediaset dando il giusto tributo alla collega, silurata da Pomeriggio 5 e dal gruppo di Cologno Monzese. "Torno, torno presto", ha assicurato Carmelita qualche ora fa, rivolgendosi ai fan rimasti "orfani" dei suoi programmi. Dove, non è ancora dato sapere: sul futuro della D'Urso vige il più stretto riserbo.

La Balivo, invece, dopo l'avventura a La7 con Lingo farà ritorno a viale Mazzini, da settembre, con un nuovo programma pomeridiano su Rai 1 al posto di Serena Bortone. E c'è chi da qualche giorno spiffera che la D'Urso possa essere proprio una delle ospiti eccellenti. "Barbara è una grande professionista, a livello emotivo capisco il suo dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico, non è stato bello… Se la inviterò come ospite? Ci sarà la fila per intervistarla, immagino di vederla da Mara Venier più che da me". A Domenica In, dunque, proprio il programma per il quale qualche settimana fa era scoppiato un caso a Mediaset: la D'Urso mandò un video-messaggio all'amica Mara e dall'account social di Cologno partì un messaggio al veleno sulle "due tr***e".

Parole dolci, da Caterina, anche per Lorella Cuccarini che era data come favorita per occupare proprio lo stesso spazio in palinsesto a Rai 1: "Lorella è una grande professionista e può dire quello che vuole. Io ho sorriso perché è una sliding door che si ripete, mi avevano proposto Festa Italiana perché Romina Power rifiutò il programma. Corsi e ricorsi: sono sempre stata grata a quella rinuncia". E Fabio Fazio? Più che di cacciata, spiega, bisogna parlare di "scelte individuali di persone che sono comunque legate alla politica".

Il suo nuovo programma La Buona volta avrà una impronta ottimistica, con l'obiettivo di mostrare "un’Italia in grado di costruire e gestire il proprio futuro, giorno per giorno". A darle man forte in studio ci sarà anche Umberto Broccoli. Il sogno di Caterina era avere a fianco lo storico Alessandro Barbero, "ma me l’ha fregato Gramellini": andrà infatti a La7. La conduttrice napoletana se la vedrà con Maria De Filippi e il classico Uomini e donne su Canale 5: sarà durissima.