Belen? De Martino in Sardegna, lei... Dove l'hanno beccata: sospetto-terremoto

La telenovela dell'estate sarà, di nuovo, la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Presi, mollati, di nuovo ripresi e di nuovo mollati e, infine, un nuovo tiramolla. Il tutto nel giro di 8 anni, con annesse voci di corna e nuovi flirt, presunti e confermati. Una soap opera a cui, ogni giorno, si aggiunge un tassello nuovo che va a formare il mosaico perfetto (per i giornali di gossip).

Che la rottura sia conclamata lo assicurano tutti. Fabrizio Corona, per dire, sostiene che i due non stiano più insieme addirittura da 6 mesi, con qualche chicca maliziosa come il fatto che lui si sia presentato ai nuovi palinsesti senza fede facendosi fotografare a fianco di Alessia Marcuzzi (con cui, si diceva, avesse tradito Belen dopo il primo ritorno di fiamma) oppure la storia con una giovane napoletanta "di buona famiglia" assolutamente lontana dal mondo dello spettacolo.

Nelle ultime settimane molto si parlato di una possibile love story tra la showgirl argentina e tale Elio, imprenditore bresciano con cui è stata paparazzata al compleanno del quasi-cognato Ignazio Moser. Tutto smentito, ma ora... Mentre De Martino è in vacanza in Sardegna da single, tra spiaggia e rinomati locali notturni, Belen sta mantenendo un profilo assolutamente "low" sui social. Presidia la base a Milano, senza concedersi particolari puntate mondane.

I soliti beninformati (un po' ficcanaso) hanno però notato che l'ormai ex conduttrice di Le Iene e Tu si que vales su Instagram è stata taggata da una pasticceria nel bresciano. La tesi è che vi sia recata come cliente, ma la mèta ha suscitato parecchi sospetti: guarda caso, Brescia è la città come detto poc'anzi di Elio Lorenzoni, l'imprenditore amico molto intimo. Solo amico, dunque? O c'è qualcosa di dolce, più dolce di una semplice brioche?