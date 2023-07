Belen, non solo De Martino: periodo nero, chi le chiude la porta in faccia

29 luglio 2023 a

Non è un bel periodo per Belen Rodriguez. Dopo la fine della storia d'amore lunga e tormentata con Stefano De Martino, la showgirl argentina è anche senza programmi. Pare infatti che la piattaforma Discovery, che ha già "arruolato" Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, abbia alla fine deciso di non includere Belen nella sua programmazione. E così la Rodriguez che ha lasciato la conduzione de Le Iene e Tu si que Vales a Mediaset, resterà fuori dalla tv. Almeno per ora.

Secondo quanto riporta The Pipol, sito esperto di gossip, non ci sarebbe alcuna trattativa in corso tra Belen e la piattaforma perché il palinsesto è già al completo. E così la prossima stagione televisiva non vedrà la presenza della bella conduttrice argentina. La quale, sempre che le cose non cambino, si dedicherà ai social e ai suoi brand di abbigliamento.

E forse Belen dovrà anche riprendersi dalla rottura con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. I due si sarebbero lasciati all'improvviso. Lei ha tolto la fede dal dito e cancellato tutte le foto con lui. E secondo alcuni, fra i quali Fabrizio Corona, tutta è nato per colpa dell'ennesimo tradimento da parte di lui. Al momento però i diretti interessati non smentiscono e non confermano alcuna indiscrezione.