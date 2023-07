Paolo Meneguzzi "chiama" J-Ax: "Facciamo sul serio un attimo"

29 luglio 2023 a

Continua il botta e risposta tra J-Ax e Paolo Meneguzzi: i due se le stanno cantando e suonando a distanza usando come "armi" i loro profili Instagram. Tutto è partito da una critica di Meneguzzi, secondo cui è triste la "gente tutta tatuata che va su un palco a cantare la 'disco paradise'", riferendosi chiaramente ai due cantanti del tormentone estivo cioè Fedez e J-Ax.

Se ieri il rapper ha risposto con un brano al veleno intitolato "Invidia del Peneguzzi", oggi Paolo ha pubblicato un video in cui finge di parlare al telefono con J-Ax: "Pronto J Ax? Ciao, ah il segretario di Fedez? Mi passi Fedez per piacere perché io tenevo a parlare con lui in realtà. Bello il dissing, mi ha fatto ridere molto, ora però passami Fedez, facciamo sul serio un attimo, ciao", dice il cantante ridendo.

Poco prima di questo filmato, Meneguzzi nelle sue storie ha scritto: "Visto che per me il pop è una cosa seria, non mi svenderò per avere un passaggio in radio...". Il riferimento è al brano che J-Ax ha scritto e pubblicato contro di lui. Un brano velenoso in cui il rapper dice: "Togliti il mio nome dalla tua ca**o di bocca e stai tranquillo che io ti lascio stare", seguito dall'invito a Meneguzzi a rispondere con una canzone.