Maria Grazia Cucinotta, "lasci un vuoto infinito": grave lutto

Un grave lutto per Maria Grazia Cucinotta: la sua amica, Sabrina Giambartolomei, produttrice e organizzatrice di eventi, è morta a soli 50 anni a causa di una malattia improvvisa. È successo ieri, sabato 29 luglio, all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove era ricoverata. I funerali si terranno domani, lunedì 31 luglio, alle 16.30 al Duomo di Nepi.

L'attrice ha voluto ricordare la sua "amica del cuore" pubblicando una foto sul suo profilo Instagram con a corredo una didascalia particolarmente toccante. "Ho aspettato che ti svegliassi e tutto ricominciasse tra le tue risate e gli abbracci dove ritornavi bambina e io ti stringevo forte", ha scritto la Cucinotta a corredo della foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Foto in cui le due si abbracciano con affetto.

"Invece, hai continuato il tuo viaggio fuori da questo mondo dove lasci tutti con un vuoto infinito Sabrina amore mio amica del cuore. Ti voglio bene per sempre", ha chiosato poi la Cucinotta. Numerosi i messaggi di cordoglio di fan e volti noti. "Un abbraccio colmo di affetto sincero e di umana comprensione", ha scritto Sandra Milo. Mentre lo zio di Sabrina ha commentato: "È da questa notte che guardo questo post e non sono riuscito a trovare il coraggio di scrivere qualcosa. Ti voglio soltanto ringraziare per averci regalato questa bellissima foto della mia cara nipote e soprattutto per le bellissime parole, so che anche lei era molto legata a te".