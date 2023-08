Celine Dion in condizioni disperate, la sorella: "Nessuna medicina funziona"

05 agosto 2023 a

a

a

Come sta Celine Dion? Al momento le condizioni di salute della cantante non sarebbero buone, come lasciato intendere dalla sorella Claudette nelle scorse ore. Le sue dichiarazioni hanno gettato nel panico i fan della nota cantante canadese. La sorella avrebbe rivelato ai media canadesi che le varie cure sperimentate per la sua condizione non avrebbero dato il risultato sperato: "Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni, ma è importante avere speranza", ha detto Claudette al Journal de Montréal.

Video su questo argomento Celine Dion commossa: "Stiff Person Syndome", confessione drammatica

Nonostante questo, la sorella dell'artista ha detto di voler essere positiva: "Ci fidiamo di lei. È disciplinata in tutto ciò che fa nella sua vita. Quando la chiamo ed è impegnata, parlo con mia sorella Linda che vive con lei e mi dice che lavora sodo per cercare una cura che possa funzionare". Sono già trascorsi diversi anni da quando Celine Dion ha deciso di interrompere la sua tournee a causa di alcuni spasmi muscolari che l'hanno insospettita.

"Sindrome della persona rigida". Dramma-Celine Dion, cancellati tutti i concerti: com'è ridotta

Proprio quei disturbi l'hanno spinta a fare numerosi controlli, il cui esito è stato piuttosto duro e inaspettato: l'artista ha la sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica che progressivamente blocca chi ne soffre, impedendo alla persona di muoversi e parlare.