Bianca Berlinguer, prima la camicia nera. E poi... il video scatena il sospetto

07 agosto 2023 a

a

a

Bianca Berlinguer sulle reti Mediaset sponsorizza il nuovo programma che andrà in onda a settembre su Rete 4. Ma attenzione, perché tra il primo spot e il secondo trasmesso ieri, domenica 6 agosto, balza subito agli occhi una grande differenza. Nel primo lancio, infatti, la Berlinguer indossava una camicia nera, nel secondo invece una camicia bianca. Sarà forse un indizio sl titolo del programma che magari, come il precedente che conduceva su Rai tre, gioca con il suo nome?

Le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni. Il racconto continua… Bianca Berlinguer, a settembre su #Rete4. pic.twitter.com/2cqwKjmNbJ — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 3, 2023

"Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare, ma sono sempre io, con la mia squadra, i miei ospiti, le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni. Il racconto continua su Rete quattro", dice nello spot la conduttrice che ha lasciato la Rai per Mediaset dopo moltissimi anni, prima al Tg3 (di cui è stata anche direttrice) e poi alla conduzione di Cartabianca.

Clamoroso, Berlinguer brucia le tappe a Mediaset: già in video. E Corona... | Guarda

Poi, la Berlinguer lancia l’interrogativo sulla ppresenza di Mauro Corona, lo scrittore-alpinista che era suo ospite fisso su Rai 3, non senza qualche polemica. "Mauro Corona sarà dei nostri? Lo scoprirete presto, anzi, prestissimo. Vi aspetto, sempre di martedì, sempre alle 21.25 su Rete 4", conclude annunciando che la collocazione su Rete4 del nuovo programma sarà la stessa che aveva Cartabianca...