Ilary Blasi "rovina" Noemi Bocchi: dove la trascina, qui viene giù tutto

Colpo di scena. Noemi Bocchi potrebbe essere convocata in tribunale nella causa di separazione che riguarda Francesco Totti e Ilary Blasi. Come è noto da tempo il pupone ha scelto di convivere con la Bocchi mentre la Blasi con Bastian Muller. Ma a quanto pare, secondo quanto riporta il settimanale Oggi, proprio la Blasi avrebbe detto in tribunale che la relazione con il marito è finita per colpa della Bocchi.

Una circostanza questa che di fatto potrebbe spalancare le porte dell'aula alla stessa Bocchi che dovrebbe dire la sua versione dei fatto nella causa tra Totti e la Blasi. In tutti questi mesi la seprazione tra i due è stata accompagnata da indiscrezioni e gossip ad esempio sui Rolex contesi tra i due.

Da un lato Totti sostiene che facessero parte del suo patrimonio, dall'altro la Blasi parla di regali da parte del marito. I paparazzi poi hanno fatto il resto dato che i due sono stati spesso fotografati insieme ai nuovi compagni. Adesso a questa storia si aggiunge un nuovo tassello, la presenza in aula della Bocchi. Quello tra Totti è Blasi è proprio un matrimonio che è finito nel peggiore dei modi. E di sicuro i colpi di scena non finiranno qui...