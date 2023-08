Selvaggia Lucarelli contro Luca Bizzarri: "Dovrebbe cercare il fascio che è in lui"

19 agosto 2023 a

Selvaggia Lucarelli ha criticato Luca Bizzarri per un commento sarcastico fatto dal comico su Twitter. Nel mirino dell'attore un incontro in cui si è analizzata la trilogia cinematografica di “Amici miei”. Questo il titolo dell’iniziativa: “Sessismo e stereotipi di genere nella trilogia di Amici Miei”. L’attore ha commentato: “Non so se è vero, ma se lo fosse il titolo sarebbe: 'Perché governerà 300 anni'", in riferimento alla premier Giorgia Meloni. Secondo Bizzarri, insomma, alcune iniziative, come quella da lui commentata, contribuirebbero a rafforzare il consenso della destra e dell’attuale presidente del Consiglio.

Diversa l'opinione della Lucarelli, che sempre su Twitter ha scritto la sua: "Quindi, secondo lui non si possono analizzare dal punto di vista culturale e sociologico i cambiamenti della società anche nel cinema e nell’arte”. E ancora: “Non possiamo discutere di stereotipi di un’opera pur riconoscendo il valore dell’opera. E chi lo fa – magari uno studioso all’interno di un’università – va deriso. O peggio, va additato come colui che fa venire voglia di votare a destra”.

Infine la giornalista ha chiosato: "Bizzarri forse dovrebbe smettere di cercare chi aiuta i fasci nel mondo della cultura e cercare il fascio che è in lui. Chissà che non lo trovi, finalmente”. Di fronte a queste parole, il comico ha controbattuto: "Il fatto è che quel film è proprio basato su “sessismo e stereotipi di genere”. Fa ridere proprio per quello, è quella la cifra, non c’è molto da analizzare. Se invece oggi non avevi ancora dato del fascio a nessuno e ti avanzava un fascio va bene uguale. Magari la prossima volta scrivimelo su whatsapp, che sono un genovese riservato, a me quelli che urlano in cortile per farsi sentire dalla signora del terzo piano mi imbarazzano". La Lucarelli allora ha replicato: "Tranquillo Luca. Non è che io ti sto dando del fascio. Fai tutto tu da solo, da tempo. Con quelli come te governeranno altri 300 anni. (cit.)".