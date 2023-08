Paolo Bonolis, "sparito". Giallo clamoroso: che succede a Mediaset

21 agosto 2023 a

Che cosa sta succedendo tra Paolo Bonolis e Mediaset. Il conduttore di Avanti un altro ha da poche settimane finito di registrare le puntate della nuova stagione di Ciao Darwin, nona e secondo quanto rimbalzato nei mesi scorsi anche l'ultima di un titolo ormai storico di Canale 5.

Per molti commentatori, e telespettatori, Ciao Darwin è stato l'emblema di quella tv leggera, a volte volgarotta, che mescolava alto e basso, vip e persone della porta accanto. Di fatto, la summa del trash che, come si sa, da qualche tempo a Cologno Monzese non va più di moda. Chiedere a Barbara D'Urso per informazioni.

L'ultima stagione sarà divisa in due parti e il primo spot promozionale è andato in onda su Canale 5 il 9 agosto. Secondo Bubinoblog, esperto di gossip televisivi, tuttavia, ci sarebbe un giallo: quello spot, che vedeva sfilare le splendide, iconiche Madri Natura che si sono susseguite nelle 8 precedenti edizioni, sarebbe sparito nel nulla.

Un fatto che ha scatenato in Rete una miriade di supposizioni, compresa quella che avrebbe del clamoroso: uno slittamento di Ciao Darwin. "Sono decisioni che prende l’azienda, non gli autori. Staremo a vedere", il laconico commento di Marco Salvati, autore dello show. La data prevista per il via sarebbe, al momento, tra ottore e novembre anche se da Cologno nessuno ha commentato.