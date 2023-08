Michelle Hunziker, fiamme e sventura in aereo:"Voglio andare a casa"

30 agosto 2023 a

Piccolo imprevisto per Michelle Hunziker che si trova bloccata in aereo. A raccontare la sventura ci pensa la stessa conduttrice che è ferma da circa un'ora. "Seduta in aereo da un'ora causa incendio a Olbia", fa sapere da dentro il velivolo. La 46enne deve fare infatti i conti con le fiamme che hanno colpito le campagne vicino al fiume Enas, nella direttrice sud di atterraggio degli aerei.

Motivo per cui al momento sono stati dirottati ad Alghero tre voli: un Lufthansa da Roma e due di Volotea. Altri aeromobili stanno invece subendo ritardi sia in arrivo che in partenza. E così la showgirl passa il tempo su Instagram intrattenendo i suoi tanti fan. Qui la Hunziker condivide una foto di sé con delle smorfie e linguacce chiedendo agli utenti se fossero in grado di replicarle: "Mi sto annoiando...Siete capaci?". Intanto per Michelle si prospetta un futuro roseo.

"Quando mi rivedrete in tv? Prestissimo - ha rassicurato -. Non posso dire molto ora, ma ci sarà Michelle Impossible, Striscia la Notizia e un altro progetto in arrivo ancora top secret che avrà a che fare con Gerry Scotti. Non vedo l'ora di parlarvene!". Bocche cucite, ma ancora per pochissimo.