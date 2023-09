Myrta Merlino a Pomeriggio 5, risveglio choc: i numeri fanno saltare Pier Silvio sulla sedia

05 settembre 2023 a

Risveglio migliore, per Myrta Merlino, non poteva esserci: la sua prima puntata alla guida di Pomeriggio 5 su Canale 5, dopo il pesantissimo siluramento di Barbara D'Urso, ha registrato ascolti ottimi: la prima parte del contenitore pomeridiano ha registrato il 21,4% di share con 1,637 milioni di telespettatori, mentre la seconda parte si è assestata al 19,3% con 1,572 milioni di spettatori. Surclassata così la concorrenza di Rai 1, con Estate in diretta condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini che dopo una partenza a razzo con la anteprima è scesa a 1,324 milioni di spettatori e il 16,2% di share.

Un successo nel faccia a faccia che, avverte Giuseppe Candela, non deve però illudere l'ex conduttrice di L'aria che tira, appena traslocata da La7 alla rete ammiraglia di Mediaset: "A sorpresa vola Pomeriggio 5 - scrive l'esperto di spettacoli di Dagospia e Fatto quotidiano -. Merlino batte le ultime edizioni condotte da Barbara D'Urso e supera Rai 1. Occhio, era la prima e non c'è ancora Matano, meglio aspettare...".

Per la cronaca, la prima puntata della scorsa stagione andata in onda lunedì 5 settembre 2022, con la D'Urso al comando, aveva registrato il 17% di share e una media di 1,318 milioni di telespettatori, surclassata proprio dalla Vita in diretta di Matano su Rai 1 arrivato al 19,6% e 1,548 milioni di spettatori.