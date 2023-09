Loredana Lecciso smaschera Romina Power, "cosa ha chiesto": il gelo di Al Bano

06 settembre 2023 a

La storia tra Loredana Lecciso e Al Bano prosegue a gonfie vele. Anche dopo i festeggiamenti degli 80 anni di lui che hanno visto l'assenza della compagna. Il cantante, infatti, aveva deciso di celebrarlo con un evento pubblico. Uno show trasmesso da Canale 5 al quale la Lecciso non ha partecipato. A svelare il motivo è lei stessa, dopo che per lungo tempo si era vociferato di una lite con Romina Power.

"Al Bano aveva chiesto mia presenza in qualità di compagna e quella dell’ex moglie con la quale lavora ancora oggi - confessa al settimanale Chi -. Ho accettato l’invito con piacere ma dall’altra parte sono arrivate condizioni diverse". Da qui il suo passo indietro che, a suo dire, "Al Bano sapeva perfettamente che non mi sarebbe costato nulla fare". Poi la precisazione sulla sua relazione e la presenza dell'ex del cantante: "Vista da fuori ci sono tutti gli ingredienti e i personaggi per la stesura di un grande romanzo, ‘Lui, lei e l’altra’. Peccato che nella nostra realtà familiare non sia mai esistita nessun’altra".

Oltre allo show di Al Bano, c'è stato un altro forfait: quello a Belve. La Lecciso sarebbe dovuta essere ospite di Francesca Fagnani: "Ci sono stati l’invito e l’accordo, avevamo trovato anche la data. Poi c’è stato un problemino tecnico, chiamiamolo così, e abbiamo rimandato… Accetto solo progetti che mi somigliano".