Al Bano, la figlia completamente nuda: la foto choc di Romina Power

01 settembre 2023 a

a

a

Se è vero il detto napoletano che “ogni scarrafone è bello a’mamma soja”, in questo caso c’è un’eccezione che fa la regola. Si tratta della bella Romina Carrisi, 36 ani, figlia di Al Bano e Romina Power, immortalata in occhiali da sole e coperta solo con un pareo azzurro che lascia intravedere le sue forme (sotto è completamente nuda), in posa accanto alla statua della nonna, Linda Christian. La statua della famosa attrice è stata realizzata dal noto scultore statunitense, naturalizzato inglese, Jacob Epstein.

Lecciso? "Limite estetico": Lady Albano a Mediaset, parole pesanti

Lo scatto è della mamma, Romina Power, che ha voluto celebrare la figlia, inviata di Oggi È Un Altro Giorno, per la sua bellezza e le ha, così, dedicato un pensiero sul suo profilo Instagram. Non è la prima volta che la figlia di Al Bano e Romina posa in deshabillé, ma in questo caso è un look osé tutto per la mamma, la quale scrive: “La statua di Linda Christian con la nipote Romina Carrisi due epoche diverse ma due bellezze molto simili”. Tanti i commenti di apprezzamento nei confronti della giovane donna: “Molto simili e molto belle”, scrivono gli utenti giustamente.

Al contrario della mamma, che ha concentrato la sua carriera prevalentemente sulla musica e inizialmente anche sul cinema, Romina Carrisi è nota soprattutto come personaggio televisivo in programmi come L’Isola dei Famosi e Oggi È Un Altro Giorno. Nata anche lei a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, è la quarta figlia della coppia Carrisi-Power e vive una relazione con Stefano Rastelli, regista che lavora per la Rai. I due sono stati visti insieme quest’estate all'Isola del Giglio, dove il regista ha casa.