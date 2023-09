Silvia Toffanin, colpaccio a Verissimo: "Ecco il primo ospite"

06 settembre 2023 a

Annunciato il primo ospite di Verissimo. Il talk condotto da Silvia Toffanin torna nella ventottesima edizione con un campione del mondo. La conduttrice di Canale 5 ripartirà ogni sabato e domenica alle 16.30 dal prossimo 9 settembre. E ad aprire le danze ci penserà Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto ai Mondiali di Budapest 2023.

Un vero e proprio colpaccio per la conduttrice che intervisterà il campione che ha sconfitto tutti i suoi avversari nella cittadina ungherese. Nato a Civitanova Marche il 1º giugno 1992, Tamberi aveva già conquistato la medaglia d’oro ai giochi olimpionici di Tokyo nel 2020. Per non parlare poi del titolo mondiale indoor (Portland 2016), dei due titoli europei all’aperto (Amsterdam 2016 e Monaco di Baviera 2022) e del titolo europeo indoor (Glasgow 2019).

Così Verissimo anche quest’anno intratterrà il pubblico di Mediaset per gran parte della stagione televisiva. Per ora, a fare da traino alla trasmissione in ambedue i giorni ci penserà la soap Terra Amara, sino all’arrivo, alla domenica, di Amici.