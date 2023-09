Belen Rodriguez "inguaia" Mara Venier: la foto che scatena il caso

07 settembre 2023 a

Manca sempre meno al grande ritorno in televisione di Mara Venier e della sua amatissima trasmissione Domenica In . Ma più che sull'attesa per il via del programma in onda su Rai 1 , l'attenzione dei telespettatori si è concentrata su un commento che la conduttrice veneta ha postato sotto una foto di Belen Rodriguez .

La showgirl argentina ha infatti pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in compagnia del suo nuovo fidanzato, l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni . " Vola Belenita... volaaaaa ", il commento della Venier. L'intento della conduttrice di Domenica In era incoraggiare la collega a volare sempre più in alto. Ma alcuni fan lo hanno interpretato in un altro modo.

“Mi stupisco molto del suo commento signora Venier!”,“ Dovrebbe volare più basso forse ”, “Vola si vola tra le braccia di altre 2-3-4-5 facciamo anche altre 20 persone”, sono alcuni dei messaggi di risposta al commento della conduttrice di Rai1 . Molti fan hanno sicuramente frainteso le parole della Venier, vedendoci una presa in giro nei confronti della showgirl argentina. L'intento della conduttrice sembrava essere quello di complimentarsi con Belen per la sua nuova relazione . Non certo suscitare il malcontento degli utenti del social.