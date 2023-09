Myrta Merlino a Pomeriggio 5: "Mi hanno derubata tre volte"

07 settembre 2023 a

Myrta Merlino, durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5 sulla ammiraglia Mediaset, il 6 settembre, ha confessato di essere stata derubata per tre volte. A un certo punto la conduttrice ha infatti affrontato il tema dei furti e della sicurezza. E in studio ha parlato la ex velina Ludovica Frasca, la quale poco più di un mese fa è stata a sua volta vittima di un furto. La Frasca ha svelato che lo scorso luglio le hanno svaligiato la casa dopo essere uscita per andare a prendere un caffè con una amica: "Torno in casa e a un certo punto vedo le cose fuori posto. Mi sono accorta che erano entrati in casa. È stato davvero traumatico".

Dopo aver ascoltato la testimonianza della ex velina ha preso parola proprio Myrta Merlino la quale per farle capire quanto empatizzasse con lei ha quindi deciso di raccontare la sua esperienza. La giornalista di Mediaset - che peraltro sta registrando ottimi ascolti riuscendo a battere la concorrenza di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini con l’Estate in diretta - quindi rivelato che tempo fa a Napoli le hanno rubato tre orologi: "A me di orologi a Napoli ne hanno rubati ben tre. Vi dico solo questo".