Gianni Morandi travolto dalla morte di Franco Migliacci: "Aveva cambiato la mia vita"

È scomparso all'età di 92 anni Franco Migliacci. Il gigante della musica italiana ha attraversato la storia della canzone lanciando star e componendo brani indimenticabili: uno su tutti, Nel blu dipinto di blu, realizzata nel 1958 insieme a Domenico Modugno, che fece conoscere il cantante pugliese nel mondo come Mr. Volare. Celebri anche le sue collaborazioni artistiche con Gianni Morandi con Fatti mandare dalla mamma, C’era un ragazzo, In ginocchio da te, La Fisarmonica, fino a Uno su mille che negli anni ’80 riportò al successo il cantante emiliano romagnolo.

Ed è proprio lo stesso Morandi a condividere il ricordo più toccante su Migliacci. “Sono profondamente commosso dalla scomparsa di Franco Migliacci. Ci eravamo sentiti anche poco tempo fa e con lui se ne va una persona che ho avuto la fortuna di incontrare e che ha cambiato completamente la mia vita e la mia carriera", ha dichiarato il cantante. "A Franco, oltre alla profonda stima, mi ha sempre legato un grandissimo affetto personale. E’ stato lui, nei primissimi anni 60’, a convincere la casa discografica RCA italiana a credere in me e ha scritto per me i brani più importanti della mia carriera: da Fatti mandare dalla mamma …, a C’era un ragazzo…, In ginocchio da te, La Fisarmonica e moltissimi altri brani fino a Uno su mille che, negli anni ’80, mi ha riportato al successo dopo un lungo periodo di crisi".

"Gli sarò per sempre grato e sono certo che le centinaia di canzoni che ha scritto, compresa la leggendaria “Nel blu dipinto di blu” composta con Modugno, lo manterranno vivo nella memoria di tutti noi”, è l'augurio di Morandi.