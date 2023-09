Cesara Buonamici, "perché ho detto sì a Pier Silvio Berlusconi"

24 settembre 2023 a

Cesara Buonamici ha concesso un’intervista al settimanale Chi in cui ha fatto il punto sulla nuova esperienza nelle vesti di opinionista del Grande Fratello. Un ruolo in cui la Buonamici si è calata benissimo, ottenendo il consenso di gran parte del pubblico di Canale 5. “È stata una sorpresa anche per me - ha dichiarato - la richiesta dell’azienda. Devo tanto a Mediaset”.

“Ho detto sì - ha spiegato - anche perché è una novità per me e per la mia professione. La prima impressione che mi hanno fatto, sinceramente, è di invidia per una gioventù così esplosiva. Giovani allegri, anche se ben consapevoli del loro posto nel mondo, e così pieni di curiosità e volontà per il prossimo futuro. Sanno chi sono e che cosa vogliono”. La concorrente che l’ha colpita di più è Giselda Torresan: “Ti mette di buon umore al solo guardarla. Le altre sono belle e bellissime, ma non è questa la loro migliore qualità”.

La Buonamici ha anche parlato del rapporto con Alfonso Signorini: “Direi che lui porta una grande esperienza nel condurre il programma, io la mia esperienza di conduzione del Tg. Se ognuno porta tutto il proprio bagaglio con onestà e impegno, le cose vanno bene”.