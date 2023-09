Belen, Fabrizio Corona durissimo con Cattelan: "Uomo medio senza talento"

27 settembre 2023 a

Alessandro Cattelan nel mirino di Fabrizio Corona. Tutta colpa dell'uscita infelice del conduttore di Rai 2 su Belen Rodriguez, ex compagna dell'imprenditore. La showgirl argentina ha disertato all'ultimo la prima ospitata di Stasera c'è Cattelan. Un gesto che ha scatenato il presentatore. E così, spiegando che gli è stato riferito che "Belen sta poco bene", ha mostrato una storia Instagram della modella. Con tanto di frecciata: "Eccola con un bicchiere, credo sia all’asl, mi sembra l’asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui", ha detto il conduttore.

Eppure la stoccata non è passata inosservata a Corona. "Cattelan al posto di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato". Corona poi mostra l'immagine che ritrae il successo ottenuto da Belve, che ha dato una spinta in più a Stasera c’è Cattelan, in onda subito dopo.

Intanto, da parte della Rodriguez non arriva alcuna replica. La conduttrice argentina potrebbe decidere di replicare nello studio di Domenica In, dove pare sarà ospite prossimamente. Chi invece non è rimasta a guardare è stata Sabrina Ferilli. L'attrice, che ha condiviso con Belen l'esperienza a Tu sì que vales, ha attaccato Cattelan con un semplice: "Che signore".