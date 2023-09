Nino Frassica disperato, la moglie furiosa: "Cara vicina, cosa ti auguro"

30 settembre 2023 a

a

a

L'anatema di Nino Frassica e di sua moglie Barbara Exignotis contro la loro vicina di casa, colpevole di aver causato la fuga del loro amatissimo gatto Hiro.

Il caso è diventato di dominio pubblico dopo l'appello su Instagram proprio di Lady Frassica, ex attrice a luci rosse, insieme disperata e furiosa. Il bellissimo micio è sparito ormai 4 giorni fa. Frassica ha chiesto un aiuto ai fan della zona di Spoleto, dove la spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa vive da tempo.

"Fazio via dalla Rai? Una scelta...": Frassica al veleno, la frase pesantissima

"Sappiamo che è vivo e i luoghi che ha percorso", ha spiegato sempre sui social Barbara, 48enne milanese. "Ormai sono passati 4 giorni e grazie a Bull il cane molecolare dei nasi volanti sappiamo che è vivo e i luoghi che ha percorso. Tutto questo non sarebbe successo se la vicina dirimpettaia al nostro terrazzo non avesse buttato fuori da casa sua in mezzo alla strada il piccolo Hiro dopo che erroneamente è entrato nell’appartamento dell'anziana scambiandolo per il nostro".

"Quando si piange? Guarda queste foto...". Frassica, la bordata che gela Fazio

Quindi, lo sfogo violentissimo: "A questa individua auguro tutta la felicità del mondo a lei e alle prossime generazioni. Intanto vi ringrazio per il supporto".

Tra le decine di commenti dei fan, coinvolti e commossi dalla vicenda, spiccano quelli sconcertati per il comportamento della vicina e chi invece suggerisce di utilizzare dei droni per le ricerche o, addirittura, assumere un investigatore acchiappagatti.