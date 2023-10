Myrta Merlino, "quei giorni che ti rimettono al mondo": la foto e il messaggio

Roberto Tortora 02 ottobre 2023 a

La nuova stagione di Pomeriggio 5 si è rivelata più faticosa del previsto. Replicare il successo dei primi anni del programma non è semplice e rimpiazzare una figura carismatica come quella di Barbara d’Urso non lo è altrettanto. Così Myrta Merlino ha deciso di concedersi un weekend di relax, prima di ritornare alla quotidianità, ed ha pubblicato foto e video insieme ai suoi amici nelle Instagram Stories del suo profilo.

Questa la dedica, mentre si mostra sorridente e spensierata: “Quei weekend spensierati con gli amici che ti rimettono al mondo”. Non amici qualunque, bensì, oltre al suo compagno Marco Tardelli, anche il regista Ferzan Ozpetek e Tilde Corsi. In pratica, chi trova un amico non trova soltanto un tesoro come dice il proverbio, ma anche un po' di sano riposo prima di tornare a lavoro.

Ovviamente, numerosissimi i commenti dei fan a corredo del video: “Sei dolcissima, che belli che siete”, scrive un utente. “Tanta stima. Ammiro la tua professionalità, il tuo garbo. Sei preparata a 360 gradi”, oppure “Che bel sorriso” e ancora “Sei una bellissima donna e perbene, ti seguivo sempre al mattino adesso a Pomeriggio 5, grazie per il tuo garbo ed educazione” alcuni dei tanti altri complimenti ricevuti.

C’è anche chi, educatamente, le rivolge una critica: “Mirta sei molto brava nel programma, però cura di più il fatto di parlare sopra le persone, interrompi sempre gli ospiti, inviati, non è bello da casa tutto questo!”. Il dolce e l’amaro, il bello e il brutto dei social. Myrta Merlino lo sa e, dopo il weekend di relax, ora si torna a lavoro.