Patty Pravo e la droga, "ma come fai?": Fagnani sconvolta

Invecchiare non è mai facile. Soprattutto se sei stata una delle dive più amate dagli italiani. Molte star del firmamento non riescono ad accettare i segni del tempo sul proprio corpo. E, inseguendo l'utopia dell'eterna giovinezza, ricorrono alla chirurgia plastica. A volte basta un semplice ritocchetto. Ma spesso l'intervento richiede una serie di operazione che, come risultato, trasformano quasi completamente l'aspetto di una persona. Fino a renderla irriconoscibile.

Patty Pravo è stata uno degli ospiti di Francesca Fagnani a Belve, nella puntata di martedì 3 ottobre su Rai2. Tra confessioni a cuore aperto e segreti nascosti riguardo la sua vita privata, la conduttrice le ha rivolto una domanda proprio sulla chirurgia estetica: “Con la chirurgia estetica è andato sempre tutto bene o qualche volta magari ha esagerato?”. Ma la risposta della cantante ha spiazzato tutti: “Non mi sono mai fatta niente. Io sono così adesso, si vede, no?”. La conduttrice ha allora incalzato: “Non ha mai fatto niente, niente?”, e Patty Pravo ha risposto: “No. Qualche iniezioncina”.

A quel punto, la Fagnani ha chiesto, scettica: “E cosa si farebbe?”. “Mi farei un bel lifting, però ci vuole tempo e io non ho tempo”. Risposta che ha lasciato abbastanza basiti gli utenti sui social. Ma la conduttrice è andata avanti nell’intervista col suo solito stile. La cantante, poi, ha anche parlato del suo rapporto con le droghe e ha confessato di aver fatto uso di anfetamine e di non aver alcun problema ad ammetterlo. “Certo, ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina? Sono più timidi a dirlo?”, ha ammesso. Poi ha concluso: “Stai sveglio: lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità”.