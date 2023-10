Fedez, le prime parole pubbliche di Chiara Ferragni: "Vi sono grata"

05 ottobre 2023 a

Dopo giorni di comprensibile silenzio social, Chiara Ferragni torna a parlare delle condizioni di suo marito. Lo ha fatto con uno brevissimo messaggio postato non su Instagram, il suo spazio di riferimento. Bensì su su X, l'ex Twitter. “Vi leggo e vi sono grata”. L'influencer si riferisce naturalemente al sostegno ricevuto dai suoi follower in questo momento complicato per la sua famiglia. Fedez, infatti, è ancora ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo le due operazioni urgenti a cui è stato costretto a sottoporsi a causa di due ulcere intestinali.

Nelle scorse ore la Ferragni è stata avvistata fuori dall’ospedale. Con lei, erano presenti i suoceri e il suo primogenito, Leone. Come rende noto l’Ansa, l'imprenditrice ha preferito non rispondere alle domande dei cronisti sulle condizioni di salute del marito. Stando agli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del rapper, Fedez sarebbe in leggero miglioramento. Ma i medici che lo assistono continuano ancora a parlare di situazione delicata. Il cantante deve essere infatti monitorato costantemente.

La famiglia del rapper continua a mantenere il massimo riserbo, preferendo non sbilanciarsi con dichiarazioni pubbliche sulle sue condizioni di salute. Lo stesso vale per i medici che, molto probabilmente, hanno ricevuto indicazioni dall'entourage del cantante di non divulgare notizie ufficiali in attesa che la situazione evolva. Al momento, tutti i parenti dei Ferragnez si trovano a Milano. Nelle scorse ore, Valentina Ferragni aveva spiegato di aver annullato tutti i suoi impegni. Ma non poteva far mancare, in un momento così drammatico, il suo sotegno alla sorella.