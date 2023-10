Spot Esselunga, ecco chi è l'attrice che fa la mamma separata

05 ottobre 2023 a

Si chiama Giulia Briata l'attrice protagonista del tanto chiacchierato spot dell'Esselunga. Ha 34 anni, è originaria di Ponso, in provincia di Padova, e interpreta la mamma separata che rincorre la figlia nel supermercato. Nello spot, la bimba le fa acquistare una pesca, che poi regalerà al papà, dicendogli essere da parte della mamma. Il tutto con la chiara speranza che i due si riappacifichino.

La Briata, dopo la laurea a Padova in Mediazione linguistica, si è diplomata alla Scuola del teatro stabile del Veneto nel 2008. Ha recitato in serie tv di successo, come "Un passo dal cielo", e ha preso parte anche al film "Si muore tutti democristiani". Uno dei suoi ultimi lavori è, appunto, la pubblicità del supermercato.

Lo spot, di cui tanto si è discusso neigli ultimi giorni, ha diviso gli utenti dei social: se da una parte c'è chi ha apprezzato la pubblicità, dicendo di essere "in una valle di lacrime" per la scelta di aver rappresetato "il divorzio dal punto di vista dei figli piccoli", dall'altra c'è chi pensa che si tratti di una "strumentalizzazione". La questione ha fatto discutere così tanto che è intervenuta anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sui social ha scritto: "Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante".