Costantino Vitagliano, la frase inquietante dall'ospedale: "La felicità non sono i soldi"

Costantino Vitagliano preoccupa i suoi fan. L'attore, ex tronista di Maria De Filippi a Uomini e Donne, da qualche tempo è ricoverato in ospedale. Sulle sue condizioni c'è il massimo riserbo, ma a quanto pare la battaglia che sta combattendo è durissima. Vitaliano ha parlato di una malattia rara che potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sua salute. E così i fan sui social chiedono costantemente notizie sulle sue condizioni.

Ed è stato proprio Costantino a fornirle con alcuni video dal letto d'ospedale. L'ultimo dedicato ai suoi "amici" e ai suoi "nemici" ha preoccupato e non poco chi lo segue sui social: "Auguro a tutti i miei amici e nemici di realizzare tutti i loro sogni, di diventare ricchi e famosi - ha sottolineato Costantino Vitagliano -. Spero che tutti possano avere quello che hanno sempre sognato in modo tale che capiranno che quella non è la felicità". E dopo queste parole sono subito arrivati messaggi di solidarietà e di affetto da parte dei suoi fan. "Hai proprio ragione, parole sante. Ti auguro una buona guarigione", ha scritto una fan. E ancora: "Hai detto una cosa davvero giusta. Ti auguro ogni bene te lo meriti. Sei un grande". Intanto a casa ad attendrerlo c'è la sua piccola Ayla, la bambina nata dalla relazione, giunta al capolinea con Elisa Mariani. Nei prossimi giorni Costantino potrebbe dare ulteriori aggiornamenti sui social sulle sue condizioni. E i fan, tutti, gli augurano una pronta guarigione.