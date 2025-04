Verissimo, Costantino Vitagliano: "Faccio da cavia per cure sperimentali"

Costantino Vitagliano è stato uno degli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, il programma televisivo in onda su Canale 5. L'ex tronista ha raccontato ai telespettatori di Mediaset come sta affrontando la malattia autoimmune, che lo costringe a sottoporsi a una cura sperimentale: "Le iniezioni mi fanno sentire una donna incinta, ho la nausea, l'amaro che mi sale, metto la borsa d'acqua calda sulla pancia".

"Quando ti capitano queste cose cambia tutto, vedi le situazioni in un altro modo, tante volte mi sono chiesto ‘Perché a me?', ma bisogna andare avanti". Costantino ha parlato della malattia autoimmune di cui ha scoperto di soffrire di recente: "Faccio da cavia a quelle che sono le nuove sperimentazioni, faccio iniezioni di cellule staminali, hanno fermato ciò che si sta creando dentro di me. Questa infiammazione mi allargava l'aorta, con il tempo siamo arrivati a capire cosa fosse, stiamo cercando di tenerla a bada".