Verissimo, Toffanin spiazza Vitagliano: "Era una recita?"

"Senti ancora qualcuno della tua vita precedente?", gli ha chiesto ancora la presentatrice. E lui: "Sì, sì. Ci sono delle persone... io ero un po’ strafottente perché un po’ funzionava". "Era una recita?", ci ha voluto vedere chiaro la Toffanin. "No, ma mi facevano notare che funzionavo. Voi donne siete strane...", ha risposto Vitagliano, incuriosendo la conduttrice. Che quindi ha domandato: "In che senso?". "Eh che quello buono e bravo vi annoia…", ha spiegato lui.

"Ti manca quel Costantino acclamato da tutte le donne?": Silvia Toffanin lo ha chiesto a Costantino Vitagliano , ex tronista di Uomini e donne, a Verissimo su Canale 5. E lui, che sta combattendo con una brutta malattia, ha risposto: "Fa parte di un periodo della mia vita che ricorderò sempre. Oggi molti lo fanno sui social ma io l’ho vissuto sulla pelle e sono dei momenti indelebili. Io ringrazierò sempre Maria De Filippi e voi di Mediaset".

A quel punto la Toffanin ha fatto entrare in studio la sua nuova compagna, Daphne, dicendo: "Io lo chiederei direttamente a lei". “È una cosa freschissima – ha raccontato lei -. È stato un colpo di fulmine. Io l’ho conosciuto in un momento molto delicato della sua vita. Bisogna avere pazienza e impegnarsi. Quando fa le punture ha degli sbalzi abbastanza pesanti. Magari risponde male ma so benissimo il perché. Ormai passo dall’ospedale al parco, va bene così”.