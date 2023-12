Elodie stroncata a Pomeriggio 5: "Mi ha umiliato come donna"

19 dicembre 2023 a

Dopo Gino Paoli, anche Eleonora Giorgi mostra una certa insofferenza per Elodie Di Patrizi, la superstar del pop italiana famosa per le sue hit e per l'uso "politico" del suo bellissimo corpo.

"Mi ha umiliata vederla dimenarsi tutta, seminuda, in televisione", va dritta al punto l'attrice, intervistata da Myrta Merlino a Pomeriggio 5 su Canale 5. Nei giorni scorsi, intervistato dal Corriere della Sera, Gino Paoli aveva sentenziato: "Oggi peggio di ieri. Ieri, avevamo Mina e la Vanoni, oggi emergono le cantanti che mostrano il c***o". L'interprete di Due e Fari spenti, mai citata, sembrava averla presa sul personale: "Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle Me***e, è così. Io preferisco essere una bella persona".

"Ricordiamoci che il corpo per un'artista che balla e canta è comunque una forma di espressione - la difende Anna Pettinelli, anche lei ospite di Pomeriggio 5 -. Adesso, noi per uno spacco dobbiamo tirare fuori che cosa? Vi ricordate l'ombelico di Raffaella Carrà? Erano altri tempi, ma anche Raffaella usava il suo modo di ancheggiare, di ballare. Nessuno ha mai pensato male. Adesso dobbiamo pensare male di una ragazza, che tra l'altro è una artista che canta bene, che riempie gli stadi, e dire che è discinta? Io non la trovo mai volgare"

"Io sì - la replica secca della Giorgi -. Mi ha umiliata, addirittura, vederla dimenarsi tutta, seminuda, non so dove, in televisione. Perché è una grande artista, è una grande cantante. E' una donna importante, è bella... Ed è così antico far finta che una gamba sia come un seno. Non è così il corpo. C'è una allusione... Parliamo tanto di patriarcato, ma la vogliamo finire di alludere?".

Scatta lo scontro tra le due opinioniste: "Da te non me lo aspetto perché sei stata una donna estremamente libera nella tua vita, la rimbrotta la Pettinelli. La Giorgi però non cambia idea: "L'ho trovato negativo, per quello che riguarda me. Tesoro, stiamo parlando dell'immagine erotica, ti sto parlando del mio primo anno di carriera. Non sento il bisogno oggi, personalmente, nel 2020 di assistere al dimenarsi di fisici eccitanti, erotici, femminili, quando c'è un contenuto straordinario di potenza musicale, artistica. Non serve: è un di più".

"Anche quel Damiano dei Maneskin usa ed esibisce il suo corpo", la butta lì Cesara Buonamici, mentre la Merlino "traduce" l'affondo della Giorgi: "Io ho capito cosa vuol dire Eleonora: quando poi esponi troppo quello che sei fisicamente, passa in secondo piano il talento, la capacità".