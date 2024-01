L'Eredità, "tutti ignoranti": bufera sui concorrenti, cos'è successo

23 gennaio 2024 a

Marco accede alla Ghigliottina ma non riesce a vincere: è successo nella puntata de l'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni, andata in onda ieri sera. Le parole tra cui trovare un minimo comune denominatore erano: base, prodotto, profondità, agenzia e canna. Dopo vari dimezzamenti alla fine il campione ha giocato per 40mila euro. La soluzione da lui offerta era "pesca", che però si è rivelata sbagliata. La risposta corretta era "lancio". Nonostante l'errore, comunque, in molti sui social gli hanno fatto i complimenti per la bravura. Mentre non sono mancati commenti negativi nei confronti degli altri concorrenti della puntata.

"Chissà chi ha fatto la selezione dei concorrenti, apparte Marco tutti ignoranti", ha scritto per esempio un utente sulla piattaforma X. Un altro invece: "Buonasera, oggi i concorrenti li vedo parecchio ignoranti". E ancora: "Liorni dice bravissima alla concorrente che non ne ha indovinato una". Molti commenti, poi, sono stati proprio per Marco e per il fatto che non sembri essere molto fortunato in questo gioco. Anche nella puntata precedente a quella di ieri sera, infatti, non era riuscito a vincere il montepremi finale. "Speriamo che oggi sia la volta buona, forza Marco!!!", ha scritto qualcuno prima di scoprire della sconfitta del campione. "Ha mai vinto qualcosa Marco?", ha chiesto invece un altro in modo ironico.